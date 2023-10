Talismano Pedro per la Lazio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ossigeno puro. Dopo la testa di Provedel, spunta quella diche segna un gol pesantissimo al 95' e regala il ritorno alla vittoria in Champions dopo vent'anni. Il Celtic gioca bene ma sbaglia un'uscita dal basso nel recupero dopo aver accarezzato il successo. Questione di centimetri, il Var annulla all'80' la rete di Palma del possibile 2-1, lo spagnolo segna sul filo del fuorigico e rianima Sarri con una vittoria preziosa. Apre il giapponese Furuhashi, pari di Vecino, poi tanta grinta e cuore per resistere fino all'acuto vincente di Pedrito. Nell'altra gara un ottimo Feyenoord ha perso sul campo dell'Atletico Madrid (3-2, doppietta di Morata), ora Simeone è in testa al gruppo insieme allache sfrutta i minuti di recupero per ben due volte. Rodgers deve fare a meno dei due squalificati (entrambi espulsi a Rotterdam nella prima gara del ...