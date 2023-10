Tajani | video Apostolico? Doveva andarsene dalla manifestazione

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Se la giudicefosse stata "per caso allaavrebbe dovuto allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti" che insultavano le forze dell'ordine, "anche per dare fiducia ai ...

"Non c'è da commentare, c'è stato un processo, ci sono delle sentenze, non si può commentare un'intervista" di "un privato cittadino ". Queste le ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Dritto e Rovescio su Rete Quattro, rispondendo sulpostato su X da Matteo Salvini. "Le decisioni" dei giudici non si discutono, "ma si ...Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a Dritto e Rovescio su Rete4, in merito alpostato da Matteo Salvini. 'Le decisioni dei giudici 'non si discutono, ma si ...

Arabia Saudita-Italia: la missione di Tajani a Riad consolida i rapporti tra governi e imprese – video Agenzia Nova

Migranti, Tajani: prevalsa linea dell'Italia, soddisfatti dell'accordo - Il ... Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Dritto e Rovescio su Rete Quattro, rispondendo sul video postato su X da Matteo Salvini. "Le decisioni" dei Giudici non si discutono, "ma si ...Se la giudice Apostolico fosse stata "per caso alla manifestazione avrebbe dovuto allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti" che insultavano le forze dell'ordine, "anche per dare fiducia ai ci ...