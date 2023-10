(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il ministro degli Esteri e vice premier Antonioè in, dove ha incontrato il suo omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud e da dove hato che presto in Arabia Saudita ...

Se l’Italia ha un asso nella manica, capace di vincere persino l’immane scontro con l’inflazione, è l’ export. Il mondo compra made in Italy e non ...

L'iniziativa di pace del Vaticano prosegue, i colloqui con le parti in causa del conflitto in Ucraina proseguono a riflettori spenti. Secondo Antonio ...

Si chiama Vision 2030 il progetto saudita che si intreccia con le esigenze italiane e, non a caso, è il perno attorno al quale si sta svolgendo la ...

Il ministro degli Esteri e vice premier Antonioè ina Riad, dove ha incontrato il suo omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud e da dove ha annunciato che presto in Arabia Saudita andranno i ministri Guido Crosetto (Difesa), ...Così il ministro degli Esteri Antonio, innella capitale saudita, spiega in un'intervista a Arab News l'importanza strategica del paese del Golfo. "Il nostro obiettivo è quello di ...

Tajani in missione a Riad annuncia visita di Meloni e altri ministri - Il ... Il Sole 24 ORE

La missione di Tajani a Riad, tra G7 e nuovi investimenti Formiche.net

Roma, 5 ott. (askanews) - Il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani è in missione a Riad, dove ha incontrato il suo omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud e da dove ha annunciato che p ...Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a Riad, affronta il tema migratorio in un'intervista a Arab News. "La migrazione irregolare è la conseguenza di molti fattori destabilizzanti ...