Tagli alla sanità | smontate le balle di sinistra | le cifre che inchiodano Speranza

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La propaganda è una brutta bestia. Si dice e si scrive di tutto pur di colpire il nemico. E l'avversario numero per lain questo momento è Giorgia Meloni. Il premier è ormai tempestato da continui attacchi a base di bufale quasi quotidianamente. Prima la bolla inesistente dello spread, poi le voci fake di un governo tecnico in arrivo, le smentite del Colle agli attacchi di Stampa e Repubblica e ora anche il fango sui presuntidi spesa. Il Pd su questo punto sta portando avanti una campagna con la segretaria Elly Schlein e i suoi fedelissimi, Francesco Boccia in testa. Ma c'è anche la stampa vicina ai prgressisti che titola, come ricorda Luciano Capone su Il Foglio, "governo sotto accusa" e ancora "Nella Nadefper due miliardi". Ma le cose stanno ...

Se l'esecutivo Meloni confermerà irivalutazione per gli assegni previdenziali considerati più alti, saranno 260.000 (uno su cinque) gli anziani veneti penalizzati con una perdita media ...... vicinissima a Conte, "ma è evidente la nostra salda appartenenzacornice progressista. A ... Italia Sanità, Meloni rivendica i. E il M5s non vuole tavoli col Pd Daniela Preziosi Italia La ...

Schlein: “Preoccupati dai tagli alla Sanità del governo Meloni Il Fatto Quotidiano

ROMA. Un colpo alla premier, «Meloni non ci giri intorno, non faccia giochi di prestigio, servono risorse per assumere il personale che manca». E uno strattone ai potenziali alleati, con i quali «va c ...Alla fine quando c’è da tagliare si finisce sempre lì. L’incidenza della spesa per la sanità sul Pil, tra il 2020 e il 2025, scenderà dal 7,4% la 6,2%, cioè 1,2 punti in meno. È… Leggi ...