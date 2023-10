Svolta sull'immigrazione tra i 27 paesi Ue. Ma per l'Italia cambia poco. Forse peggiora

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Giorgia Meloni inizia oggi il doppio vertice europeo di Granada con il cuore un po' più leggero e qualche incertezza in meno. Il braccio di ferro con la Germania ha funzionato, aver rilanciatoe ...

Nissan , c’è l’importante svolta per quanto riguarda le auto elettriche : tanto è vero che la notizia sta per diventare ufficiale Se ne stava ...

27 anni dopo l’omicidio del rapper Tupac Shakur , ucciso da 4 proiettili esplosi da un’auto in corsa nel settembre 1996, la polizia di Las Vegas ha ...

Un uomo, Duane Keith Davis, è stato incriminato con l’accusa di omicidio per la morte del rapper Tupac Shakur , ucciso a Las Vegas nel ’96. Il ...

Per Rolling Stone è all’86esimo posto nella classifica dei cento artisti migliori di sempre, lo chiamavano 2Pac o Makaveli e ha lasciato un’impronta ...

"Unastorica" festeggia il suo collega tedesco Olaf Scholz. Il regolamento approvato ieri dal Consiglio dell'Unione europea definisce le deroghe alle norme Ue'asilo da far scattare nelle ...... esaltano il "successo italiano" e la "storica". La ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha spiegato che "era importante che il compromesso raggiunto a giugno'intero pacchetto ...

Migranti, intesa Ue: via punto sulle Ong. Scholz: "Svolta storica". Chigi: "Passa la linea italiana" RaiNews

Accordo Ue sulle regole per la crisi dei migranti. Von der leyen: AGI - Agenzia Italia

Un futuro lontano dalla Cina per l'Inter. Si può concretizzare a breve la cessione del club nerazzurro: la scelta spetta a Steven Zhang ...Nelle prossime puntate de La Promessa entrerà in scena una donna legata a Jana che la avverte: la verità di cui è a conoscenza la metterà in pericolo ...