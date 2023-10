Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2024 | scuole alla ricerca di docenti | per ogni AVVISO la scadenza per inviare la domanda

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Anche quest'anno leiniziano a cercaretramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Interpello nazionale per le classi di concorso A041 - A042 - A061 - B022: a diffonderlo è l'istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Borgomanero (No). ...

I posti e le cattedre non assegnate da GaE e GPS saranno attribuiti dalle graduatorie di istituto con la medesima durata giuridica e consistenza ...

Il docente , che rinuncia alla supplenza conferita da GaE o GPS, non potrà ottenere incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche. ...

La novità introdotta l'anno scorso e confermata per il corrente anno scolastico, relativa al divieto di lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 ...

...articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006 - 2009 " nonché all'attribuzione delledi cui al successivo punto 2. Il docente di ruolo che accetta la supplenza al 30 giugno/31è ......i motivi della mancata assegnazione della card annuale da 500 euro durante le quattro... anche se solo per il corrente anno scolastico e per i supplenti con contratto in scadenza il 31...

Docente di ruolo della primaria accetta supplenza da GPS per la secondaria: quanto guadagnerà Orizzonte Scuola

Il docente rinunciatario può prendere nomine al 31/8 o al 30/6 da Graduatorie di Istituto Chiarimenti Scuolainforma

Supplenze anno scolastico 2023/24: proseguono in questi giorni i bollettini degli Uffici Scolastici. Poche le nomine perchè dovrebbero derivare solo da due situazioni: rinuncia all'incarico conferito ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a giovedì 5 ottobre.