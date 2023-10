Supermedia AGI YouTrend | cresce tutto il centrodestra | sorpresa M5s

Leggi su agi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) AGI - Buono stato di salute per FDI, primo partito italiano appena sotto il 29%, stabile il PD, in seconda posizione, quasi al 20%.il M5S: è al 16,7% (il dato più alto per i pentastellati da quando Schlein è stata eletta leader Dem). Rimbalzo positivo per Forza Italia, che torna sopra il 7%. In lieve crescita la Lega, al 9,3%. Si riavvicinano Italia Viva (in calo) e +Europa (in crescita), ora quasi appaiate intorno al 2,5%. Mentre Azione e' al 3,9%. Ecco i dati.COALIZIONI 202246,2% (+0,2) Centrosinistra 25,6% (+0,2) M5S 16,7% (+0,2) Terzo Polo 6,5 (-0,3) Italexit 2,0 (+0,1) Altri 3,0 (-0,4) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alladi due settimane fa (21 settembre 2023) NOTA: La/Agi è una ...