Sui migranti vince il pragmatismo di Meloni. Lo spiega la Faz

(Di giovedì 5 ottobre 2023) SuiBerlino sbatte sul granito di Roma, si legge sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung a proposito del dossier immigrazione. Come a voler significare che non è l’ideologia ma ilil modello da seguire per sbloccare l’impasse, ieri sull’Ucraina, oggi migratoria, domani sul patto di stabilità. Il passo compiuto dagli ambasciatori europei, convenuti a Bruxelles, aveva stimolato un accordo sul testo base contenente la riforma della politica migratoria europea. In occasione del vertice fra i ministri degli Interni era stato abbozzato un compromesso, ma l’Italia aveva sollevato la quaestio relativa all’azione delle Ong, con l’intervento diretto di Giorgiache aveva chiesto alle Ong di sbarcarenei Paesi di riferimento dei soccorritori. Ma non si è trattato di un fatto “personale” tra Roma e ...