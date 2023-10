Sui migranti le proposte del governo sono inattuabili. Ma attenzione alle polarizzazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) di Alberto Barbieri* Ascoltando il recente videomessaggio di Giorgia Meloni – seguito all’impennata degli sbarchi dia Lampedusa – confesso di aver avuto l’impressione di trovarmi in un episodio della serie Black Mirror. In un mondo distopico, unimpotente deve far fronte a una crisi inarrestabile e ripropone ai cittadini, colpiti da una ricorrente amnesia e perciò incapaci di reagire, sempre le stesse misure inutili quanto dannose, in un circolo vizioso senza fine. Andando nel concreto, la presidente del Consiglio ha annunciato una serie di misure straordinarie per contenere gli sbarchi. Tra le altre cose chiederà al prossimo Consiglio europeo l’immediata attivazione di una missione per bloccare la partenza dei barconi dcoste africane. In altri termini una riedizione del famigerato “blocco navale” proposto già ...