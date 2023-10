Su PlayStation Sony Pictures Core | film gratis e a pagamento

(Di giovedì 5 ottobre 2023) (Adnkronos) –ha annunciato una nuova collaborazione traInteractive Entertainment eEntertainment per portare l’app(in precedenza conosciuta come Bravia) sulle console5 e4. Con, i giocatoripotranno acquistare e noleggiare fino a 2.000sulle console PS5 e PS4. Gli utenti, inoltre, potranno comprare una selezione didigrazie ad un'esclusiva finestra di accesso anticipato direttamente dalla propria console. I membriPlus Premium, ...

Il traguardo è stato raggiunto dopo quasi tre anni dal lancio della console. Sony ha ringraziato la community per la pazienza dimostrata durante il ...

Male smartphone e TV, ma sono soprattutto le spese di marketing per i film a danneggiare la trimestrale.... Leggi tutto

Ci saranno anche degli ulteriori vantaggi per i membri diPlus.Pictures Core è disponibile da oggi per i clientiin 23 mercati globali, tra cui l'Italia . L'app...Per accedere a questa offerta, gli utenti dovranno sottoscrivere l'abbonamento aPlus Premium , il servizio premium diche ha recentemente visto un incremento di prezzo, raggiungendo ...

Sony Pictures Core (ex Bravia Core) debutta su PS5 e PS4 HDblog

PlayStation e Sony Pictures Core: al via la collaborazione | News | TGM The Games Machine

Sony porta l’app Sony Pictures Core (in precedenza conosciuta come Bravia Core) sulle console PlayStation 5 e PlayStation 4, con nuovi vantaggi. Forse conoscete già l’app di Bravia Core, un modo ...Come annunciato tramite il PlayStation Blog, l'app Bravia Core sarà rinominata Sony Pictures Core all'inizio del 2024, e a partire da oggi approderà l’app Sony Pictures Core sulle console PS5 e PS4.