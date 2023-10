Su il sipario della Basket EuroLeague 2023 2024 su Sky e in streaming su NOW

Leggi su digital-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Su Sky e insu NOW la Turkish Airlinesmaschile, la massima competizione diper club a livello europeo, che domani darà il via all’edizione. EuroLega su Sky e NOW non solo con la diretta dei match trasmessi, ma anche con gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.Si parte con la prima fase, la Regular Season, alla quale sono iscritte anche due italiane, l’EA7 Emporio Armani...