Su che canale vedere Fiorentina-Ferencvaros stasera? Programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Siamo pronti per alzare il sipario sull’attesissimodi questa sera, valevole per il secondo turno della fase a gironi della Conference League 2023-2024. La formazione viola, reduce dal comodo 3-0 rifilato al Cagliari nel proprio match di campionato, sarà impegnata nel suo secondo turno della fase a gironi della terza competizione continentale per club. La compagine allenata da mister Vincenzo Italiano, infatti, ospiterà allo stadio Artemio Franchi la squadra ungherese. La sfida contro la formazione ungherese andrà in scena domani, giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 e saranno in palio 3 punti di capitale importanza per la qualificazione al turno successivo, quello ad eliminazione diretta. La squadra toscana, come è noto, è reduce dal 2-2 dell’esordio in casa del Genk, mentre i magiari nella prima uscita hanno superato con il ...