Su Bruna | la donna trans pestata e sanguinante | nessuna “lesione visibile” | agenti indagati per falso

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Salgono a sette gliper il pestaggio di, lagender di 42 anni che il 24 maggio 2023 in via Giacosa a Milano era rimasta vittima di un’aggressione da parte delle forze dell’ordine, ripresa in video e poi diffusa. Ai tre vigili incriminati per aver preso a calci e manganellate lasi sommano ora quattro nuovi, accusati di aver dichiarato ilnella relazione poi portata all’ufficio fermi e arresti di via Custodi. I quattro avrebbero infatti scritto sul report che, anche sepresentava “un palese sanguinamento al volto” e una ferita al labbro, non aveva “altre lesioni visibili”. Inoltre, sarebbe stato riportato a verbale che il motivo del suo trattenimento era che la ...

A settembre dello stesso anno, come scrisse il Guardian, il calciatore passò una serata con unamisteriosa. Era Rebecca Loos. L'allora 26enne lavorava come assistente personale di David Beckham,...La notizia della chiusura delle indagini sul pestaggio di, latransessuale fermata con le maniere forti lo scorso 24 maggio in zona Bocconi, guasta - e non poco - le celebrazioni per i 163 anni della Polizia Locale di Milano. Sono infatti sette i ...

Bruna, sono 7 i vigili indagati per l'aggressione alla donna ... Open

Manganellate alla donna trans Bruna, chiuse le indagini sui ghisa ... IL GIORNO

La Procura di Imperia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 52 anni, Anna Rosa Loi, che gestiva una tabaccheria a Taggia, morta all'indomani di un intervento chirurgico in day hospital, ..."Il corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera": dopo le polemiche per le foto senza veli, Elodie a Milano - presentando il suo clubtape Red Light - ...