Stupri Caivano | 14enne dal carcere trasferito in comunità

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gip del Tribunale dei Minorenni di Napoli ha scarcerato e disposto il trasferimento inper uno dei sette minorenni indagati per gliche, tra giugno e luglio scorsi, ha visto vittime due bimbe di 10 e 12 anni brutalizzate da un branco composto da 9 giovanissimi, due dei quali maggiorenni: Pasquale Mosca, 19 anni, e Giuseppe Varriale, di 18 anni. Si tratta di uno dei tre quattordicenni a cui i carabinieri e la Procura per i minorenni contestano un tentativo di violenza ai danni di entrambe le ragazzine all’interno di una struttura sportiva e la minaccia della diffusione di alcuni video di cui era in possesso. Al giudice, durante l’escussione, il ragazzino ha riferito di essere entrato in possesso di un video poi cancellato (circostanza che sarebbe stata poi appurata dall’analisi eseguita sul suo cellulare ...