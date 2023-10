Studenti ansiosi | prigionieri di uno studio mnemonico e nozionistico Stop ai voti L’esperienza di un liceo a Roma raccontata in un libro

... e anche per questo siamodi poter vedere la sua nuova creatura, ovvero La caduta della ... Big Mouth, stagione 7 (20 ottobre 2023) Col passare delle stagioni, anche glidella scuola ......dipendono dall'ambiente professionalmente o per la loro sussistenza sviluppano degli stati, ... Nel 2022 abbiamo realizzato un sondaggio presso circa 2'000e studentesse dell'Università ...

Ansia, noia, panico, disturbi alimentari, ritiro sociale. Docenti, vi hanno formato per affrontare tutto ciò Siete preparati emotivamente e professionalmente INTERVISTA al professor Gaetano Cotena Orizzonte Scuola

Stress da rientro scolastico: ansia e notti insonni per 3 studenti su 4 RaiNews

Il prof Arte, docente di matematica e fisica al Morgagni di Roma: «L’auspicio è che docenti e dirigenti che vogliano proporre progetti e iniziative su questo solco prendano coscienza del fatto che le ...Purtroppo è quasi sempre così: le nuove generazioni fanno notizia quando sono protagoniste di episodi negativi, come soggetti o come vittime. Questo fa nascere in noi adulti una preoccupazione ansiosa ...