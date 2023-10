Stellantis - A Melfi arriverà la DS 4 elettrica

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dopo i primi dettagli sul piano prodotti per lo stabilimento di, arrivano conferme su quali modelli saranno assemblati nell'impianto lucano. La DS, marchio di prestigio del ramo francese di, ha diffuso una nota stampa nella quale ha annunciato l'arrivo sulle lineetane della versionedella DS 4, attesa l'anno venturo in una veste ristilizzata rispetto al modello attuale. Le strategie. La novità rientra in una strategia di ampliamento della gamma e, soprattutto, di accelerazione della transizione verso la mobilità. Già dal 2019 il portafoglio prodotti è interamente elettrificato, grazie alle offerte ibride plug-in ed EV pure, ma dall'anno prossimo tutte le novità in fase di lancio saranno esclusivamente a batteria. Tra queste figura, per l'appunto, la DS 4 ...