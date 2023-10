Stefano Bollani e Diodato in ‘Please | Please | Please Let Me Get What I Want’

Leggi su funweek

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A Via dei Matti n. 0 – il programma – il programma cult die Valentina Cenni in onda dal lunedì al venerdì alle 20:15 su Rai3 – è arrivato. Il cantautore, insieme a, ha regalato al pubblico un’emozionante ed inedita interpretazione del branoLet Me GetI Want della band inglese The Smiths. LEGGI ANCHE: MTV EMA 2023: Taylor Swift guida le nomination, record assoluto per i Måneskin Valentina Cenni ehanno finalmente riaperto le porte della loro casa strabordante di musica in Via dei Matti n. 0, il programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi. Ogni sera i padroni di casa partono da un ...