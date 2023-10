Stasera in tv torna “Blanca” | le anticipazioni della seconda stagione | tra nuove sfide e batticuori

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Coraggiosa, più adulta e conda affrontare. Anche di cuore. Giovedì 5 ottobre inizia un nuovo viaggio nel mondo complesso e affascinante di Blanca. Prende il via su Rai 1 laserie che vede protagonista Maria Chiara Giannetta (disponibile anche in streaming sulla piattaforma Raiplay). Con la sua sete di vita e il suo coraggio, la giovane ipovedente interpretata dall’attrice pugliese in rampa di lancio consolida la sua carriera come consulentePolizia. Blanca non è più una stagista, haresponsabilità. Le novitàdi “Blanca” In queste 6 ...

Due anni fa andava in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Cuori, il medical drama in costume ambientato negli anni ’60 alle Molinette di Torino . La ...

Lunedì 8 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la nona puntata della stagione 8 di Vite al limite con ...

Articoli più letti Borussia Dortmund - Milan, dove vedere la Champions League(anche gratis)... Le storie da non perdere di Wired " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobrea Milano il ...Articoli più letti Borussia Dortmund - Milan, dove vedere la Champions League(anche gratis)... il 7 e 8 ottobrea Milano il Wired Next Fest. Registrati per partecipare e scopri il ...

Torna Belve, chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani stasera Adnkronos

Arena Suzuki, stasera su Rai 1 l'ultima puntata dell'evento musicale dell'anno: ospiti, scaletta e anticipazio ilmessaggero.it

Blanca torna ad indagare sul suo passato. Va in onda stasera, giovedì 5 ottobre, la prima puntata di Blanca 2, seconda stagione della popolarissima serie di Rai1. Andata in onda nell'autunno 2021, la ..."Insieme a canestro", programma di Rossini TV, torna per la quarta stagione con Elisabetta Ferri come conduttrice. Interagisci da casa con messaggi whatsapp e partecipa al contest per vincere due bigl ...