Stankovic scherza | «Corro più adesso che da calciatore 3 km»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Dejanè tornato ieri in Italia. L’exdell’Inter allena il Ferencvaros e oggi ha pareggiato contro la Fiorentina. Il serbo hato in collegamento con Sky Sport. SCHERZO – Come daDejansi diverte e fa bene anche da allenatore. L’ex Inter ora è il tecnico del Ferencvaros e ha ottenuto oggi un pareggio molto importante in UEFA Conference League contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Il serbo hato su Sky Sport: «Quanto sono sudato! Sono cicciottello, quindi sudo tanto. Ho fatto 3 km davanti alla panchina, non sono mai stato fermo oggi.più ora che quando ero. Questo è il bello del calcio, è la mia passione» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...