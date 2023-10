Stadio di San Paolo Belsito | Trasformato in discarica illegale

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Imprenditore trasforma lodi Sanin unaa cielo aperto, scatenando un’indagine di sorveglianza ambientale Un’area di rigore impenetrabile, rete e porta al sicuro. A garantire una difesa blindata non undici calciatori ma diversi quintali di rifiuti abbandonati. Siamo nellocomunale di San, da tempo in disuso. Nessuno sportivo sarebbe in grado di giocarci perché l’intero rettangolo è statoda un imprenditore del posto in unaa cielo aperto. Si tratta di un 47enne di Palma Campania, titolare di una cooperativa impegnata proprio nella gestione dei rifiuti nel comune di Sane in altre cittadine della ...