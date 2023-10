Sportradar AG in visita alla Bertram Derthona per presentare l’integrity Education Workshop

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, presso la Cittadella dello Sport di Tortona laha preso parte ad un incontro promosso da LBA in collaborazione conAG, agenzia leader mondiale nel monitoraggio dei mercati internazionali delle scommesse per la prevenzione e il contrasto al match fixing. Le tematiche sono state introdotte dall’avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia diAG: nel corso dell’incontro è stato presentato a giocatori e staff tecnico e dirigenziale, patrocinato da Legabasket e destinato a tutti i Club. Nel pomeriggio di ieri, il focus è stato sul match fixing, al contrasto di questa pratica e al rafforzamento dei meccanismi per proteggere l’integrità dello sport. ...