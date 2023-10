Sporting Lisbona-Atalanta | programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023 2024

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ile idi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. In terra portoghese per la Dea arriva una trasferta molto importante per l’economia di questo girone, una vittoria potrebbe davvero lanciare i nerazzurri di Gasperini. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 5 ottobre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara e Giancarlo Marocchi e sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia. SportFace.

