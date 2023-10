Sporting Lisbona-Atalanta | Europa League | chi in attacco per Gasperini? Ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La partita più complessa del Girone D per l’di Gian Piero. Questa la certezza che la Dea avrà in cuore poco prima della discesa sul manto erboso del Josè Alvalade diquando comincerà la partita che opporrà i nerazzurri ai padroni di casa dello. Una gara complessa e di difficile soluzione per il tecnico degli orobici che dovrà fare a meno degli attaccanti comprati in estate inventandosi Ademola Lookman come terminale offensivo. Le due formazioni che scenderanno in campo in questa prima parte della seconda giornata di UEFAarrivano entrambe dalla vittoria all’esordio di questo raggruppamento: ecco ledacon il ...