Sporting Lisbona-Atalanta 1-2 | incredibile simulazione di Pedro Goncalves VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023)ha regalato spettacolo e tre punti pesanti per gli uomini di Gasperini, ma anche un episodio decisamente poco edificante. Protagonista in negativo èGonçalves, autore di unadavvero clamorosa che ha mandato su tutte le furie De Roon il quale ha subito accusato il giocatore avversario. Le immagini lasciano davvero poco spazio alle parole, visto che Gonçalves non viene nemmeno sfiorato. ILpic.twitter.com/PLjRb3NnNi — CentreGoals. (@centregoals) October 5, 2023 SportFace.