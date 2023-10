Sporting Lisbona-Atalanta 1-2 | il tabellino

Lisbona, 5 ott. - (Adnkronos) - L'Atalanta batte 2-1 lo Sporting Lisbona in un match valido per la seconda giornata del gruppo D di Europa League , ...

La Dea vola in Europa . l’Atalanta vince per 2-1 allo stadio Alvalade superando così lo Sporting Lisbona e volando in testa al grippo D di Europa ...

Altra gioia europea per l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini che dopo aver vinto contro il Rakow, nel secondo turno del Gruppo D di Europa League ...

I nerazzurri di Gasperini in testa alla classifica del girone D di Europa League Lisbona (PORTOG allo ) - Una gara dai due volti, ma ciò che conta è ...

Nerazzurri primi nel girone con 6 punti L'Atalanta batte 2 - 1 loin un match valido per la seconda giornata del gruppo D di Europa League, disputato oggi 5 ottobre 2023 allo stadio 'Alvalade' della capitale portoghese. Per i nerazzurri a segno nel ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A, Atalanta esi affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi dell'Europa League 2023/2024- ...

Sporting-Atalanta 1-2 LIVE: accorcia Gyokeres Sky Sport

Sporting-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali della partita di Europa League Fanpage.it

(Adnkronos) - L'Atalanta batte 2-1 lo Sporting Lisbona in un match valido per la seconda giornata del gruppo D di Europa League, disputato oggi 5 ottobre 2023 allo stadio 'Alvalade' della capitale ...Allo “Estádio José Alvalad” di Lisbona Sporting-Atalanta, 1-2 nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo D della fase a gironi di Europa League. Primo tempo dominato dalla squadra di ...