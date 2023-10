Sporting-Atalanta | novecento tifosi bergamaschi a Lisbona | il viaggio verso lo stadio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)(Portogallo). 907, un numero piuttosto simbolico per la storia dell’, anche se manca l’1 davanti: sono inerazzurri arrivati atra mercoledì e giovedì (5 ottobre) per assistere alla gara di Europa League contro lo, che si giocherà alle 18.45 italiane (17.45 locali) all’EAlvalade. Per le centinaia di nerazzurri, sbarcati sull’oceano con voli da Bergamo e non solo, arrivati alla spicciolata, il meeting point è stato fissato a Rossio Square (piazza del Rossio) tre ore prima della partita. Da lì una linea metro dedicata li ha portati fino a Campo Grande, la fermata della metro dello. Entusiasmo a mille per quella che è la prima trasferta continentale della stagione: le successive porteranno la Dea a Graz, in Austria, ...