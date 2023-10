Spopola la “dieta del guerriero” | perché sta avendo successo e come funziona

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Scopriamo in cosa consiste ela “del” che negli ultimi tempi sta riscuotendo un notevole. Mettersi a, perdere peso, tirare giù chili. Se ne parla spesso, per non dire sempre, nell’arco dell’anno. Al punto che autunno, inverno e primavera sembrano più che altro l’anticamera per prepararsi alla fatidica prova costume dell’estate. Il cosiddetto “digiuno del” si è molto diffuso ultimamente – grantennistoscana.itComunque sia, mettersi aappare sempre in cima alla lista dei buoni propositi per ogni cambio di stagione nella mente della gran parte degli italiani. Ma qualescegliere? Ne esistono a bizzeffe e non tutte,sappiamo, sono salutari. L’elenco ...