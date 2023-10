Spoiler ultim’ora Amici 23 | alunno in lacrime!

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEOI Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa Edoardo DonnamariaSorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fare Anticipazioni e Cos’è successo al concorrente del talent di Canale 5 ideato da Maria De Filippi23: SIMONE PIANGE PER IL COMPITO ASSEGNATO DA ALESSANDRA CELENTANO. ARRIVA LA CHIAMATA DELLA MADRE- Manca ormai pochissimo alla fine della terza registrazione di23, talent show di Canale 5 ideato e condotto alla perfezione di Maria De Filippi, che si sta tenendo proprio in questi istanti presso gli studi Elios di Roma. Intanto, durante l’estratto pomeridiano delle 16.10, Simone è scoppiato in lacrime, poiché preoccupato per l’esecuzione del compito ...