Spezia-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre cercano tre punti pesanti per aggiustare una stagione iniziata non nel migliore dei modi.si giocherà domenica 8 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Picco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli aquilotti sono reduci dalla loro prima vittoria sul campo della Ferallo’ che ha fatto seguito al pareggio casalingo contro il Brescia. Dopo un inizio traumatico, gli aquilotti sembrano in ripresa ma servono conferme. I toscani sono stati sconfitti tra le mura amiche nell’ ultimo turno contro il Cosenza per 1-2. Un brutto passo falso giunto dopo due pareggi e una vittoria. La squadra di Aquilani ha otto punti, ma la zona playoff dista 4 lunghezze. LE ...