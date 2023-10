Speak No Evil | la recensione del terrificante thriller su Prime Video

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il film:No, 2022. Regia: Christian Tafdrup. Cast: Morten Burian, Sidsel Siem Koch, Karina Smulders, Liva Forsberg. Genere:, Drammatico. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: In vacanza in Toscana, una famiglia danese fa amicizia con una famiglia olandese. Mesi dopo, la coppia danese riceve dagli olandesi l’invito a far visita loro nella loro casa di campagna, decidendo di accettare la proposta e di passare lì il fine settimana. Tuttavia, non passa molto tempo prima che la gioia del ricongiungimento lasci il posto ai malintesi. L’erba del vicino è sempre più verde. Così recita uno dei modi di dire più diffusi nel nostro Paese, nucleo semantico e culturale di un istinto umano (fin troppo umano) di provare un’insita invidia per la vita ...

