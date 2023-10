Sottil Empoli insidioso | dobbiamo solo trovare la vittoria

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il tecnico dell'Udinese: "E' una partita importante, come lo sono tutte" UDINE - "È una partita importante, come lo sono tutte". Per il tecnico Andreaaggiungere pressione non serve, anzi, danneggerebbe soltanto la squadra. Inutile definire l'un crocevia, uno spartiacque o una prova de

L’ Udinese ha iniziato in maniera diversa rispetto alla scorsa stagione e ora Sottil rischia la panchina, la gara con l’ Empoli è decisiva L’ Udinese ...

“Se mi sento a rischio? Ma proprio non ci penso. Sto lavorando col mio staff come sempre con grandissimo impeto e concentrazione. Chiaro, il ...

Commenta per primo Andrea, tecnico dell' Udinese , presenta in conferenza stampa la sfida con l': 'E' una squadra insidiosa, ha una sua identità, ora è tornato Andreazzoli, ha giocatori rapidi che sanno quello ...Queste le parole di Andrea, allenatore dell' Udinese, in conferenza alla vigilia della trasferta di: 'Una squadra insidiosa, ha un'identità, ora è tornato Andreazzoli. Col ...

Empoli-Udinese, Sottil: “Mi aspetto performance superiore ... Udinese Calcio

Empoli-Udinese, Sottil: "A rischio senza vittoria Non ci penso proprio" GianlucaDiMarzio.com

“E’ una partita importante, come lo sono tutte. L’Empoli è una squadra insidiosa, ha una sua identità tattica, sanno cosa devono fare. Ma noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra prestazione, cosa ...Per quanto riguarda l’Udinese la certezza sta nel modulo che sarà il 3-5-2 classico di Sottil. Da capire invece un po’ di cose per quanto riguada la formazione, visto che questa potrebbe essere ...