Sorella poliziotto ucciso | “Da 34 anni alla ricerca della verità”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Ho ascoltato la letturasentenza con la fotomamma in mano, pensando a quanto sarebbe stata contenta. Il PresidenteII sezioneCorte d’assise d’appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per il boss mafioso Nino Madonia per l’omicidio di Nino e Ida. Il mio ringraziamento va innanzitutto ai miei genitori che non si sono mai fermati, da quel maledetto 5 agosto 1989, per ladie giustizia. Ai nostri avvocati, agli investigatori e ai Procuratori che in questi ultimihanno fatto sì che si potesse scrivere una pagina importantestoria del nostro paese”. Lo dice Flora Agostino,dell’agente di Polizia Antonino Agostinocon la giovane moglie Ida Castelluccio il ...