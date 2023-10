Sophie Codegoni e i pentimenti sulla chirurgia estetica | “Mi ha rovinata”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York, ecco come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fan, 22 anni e mamma di Celine Blue, sin dalla giovane età – come lei stessa ha affermato in più occasioni- si è sottoposta a numerosi interventi diper cercare di migliorare il suo aspetto. Tuttavia, non sempre i risultati ottenuti sono quelli auspicati e più della metà delle persone che si è sottoposta allasi pente in futuro e così è proprio successo anche per. Al programma È sempre Cartabianca l’ex gieffina ed ex volto di Uomini e Donne ...