(Di giovedì 5 ottobre 2023)al centro dell'attenzione, oltre che per la sua storia altalenante (secondo i rumors) con Alessandro Basciano, per le sue dichiarazioni fatte a È sempre...

Sophie Codegoni , ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuta ai microfoni di È sempre Carta Bianca , ...

L'influencer che da poco è diventata mamma ha parlato di come a 16 anni ha iniziato a ricorrere alla chirurgia ...Una situazione davvero pesante che ha destabilizzato l'attrice che, sfogandosi con Giuseppe Garibaldi , non ha nascosto le sue preoccupazioni: Leggi anche L'amara confessione di...

Sophie Codegoni: «Con la chirurgia estetica mi sono distrutta. Ho iniziato a 16 anni, ero fuori...». La confes ilmessaggero.it

Gf Vip, Sophie Codegoni: “Con la chirurgia estetica mi sono distrutta” Isa e Chia

Sophie Codegoni al centro dell'attenzione, oltre che per la sua storia altalenante (secondo i rumors) con Alessandro Basciano, per le sue dichiarazioni fatte a È sempre Cartabianca. L'ex del GfVip è ...Sophie Codegoni al centro dell'attenzione, oltre che per la sua storia altalenante (secondo i rumors) con Alessandro Basciano, per le sue dichiarazioni fatte a È sempre ...