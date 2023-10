Slovacchia | Schlein | ' Le posizioni di Fico non compatibili con i valori dei socialisti europei'

Così Ellyalla Direzione del Pd.Così Ellyalla Direzione del Pd.

Slovacchia: Schlein, ‘posizioni Fico incompatibili con valori Pse’ Il Sannio Quotidiano

Il Pd più vicino a FdI. Ora Schlein sorride: perde i moderati, ma cresce a sinistra la Repubblica

con una lettera al Pse, per ribadire i valori imprescindibili del Pse: difesa dello stato di diritto, della solidarietà, rispetto dei diritti civili, dei diritti dei migranti, solidarietà all'Ucraina" ...le risorse alla sanità pubblica, alla sanità territoriale, sulla salute mentale, sulla non autosufficienza e via al tetto delle assunzioni nei reparti in affanno”. Lo ha detto Elly Schlein alla ...