Skoda Kodiaq | svelata la seconda generazione del suv boemo Sarà anche elettrificata – FOTO

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Abbiamo rafforzato il nostro impegno per la mobilità sostenibile”, garantisce Klaus Zellmer, il Ceo tedesco di, uno dei marchi del gruppo Volkswagen. Con lail suv, sul mercato dal 2016,a listino per la prima voltaelettrificato, con una opzione mild hybrid da 150 Cv e una plug-in da 204, entrambe basate sul TSI benzina da 1.5 litri. L’offerta delresta tuttavia sostanzialmente “convenzionale” e Zellmer chiarisce che si tratta di una proposta sulla quale il costruttore insisterà fino a quando il legislatore glielo permetterà. Ma non critica la scadenza del 2035: “Ci possiamo vivere – spiega – noi abbiamo bisogno di certezze per poter pianificare le nostre attività”. L’Italia è uno di quei mercati che il ...

Si rinnova il best seller, con il debutto della seconda generazione del modello lanciato dalla casa automobilistica boema nel 2016 e forte di 840.000 unità vendute dal lancio a oggi. Il nuovomatura sotto ...

Skoda ha lanciato la seconda generazione della Kodiaq, migliorando sostenibilità, efficienza e design degli interni. La nuova Kodiaq ora ha un display da 13 pollici per l'infotainment, comandi tattili ...