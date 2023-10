Skoda Kodiaq 2024 | le novità della seconda generazione

, arriva la seconda generazione del grande Suv boemo , dal 2016 un grande successo con oltre 840.000 esemplari venduti. Le novità riguardano ogni aspetto, nuovo design , dimensioni ...La terza generazione diventa più grande e anche mild hybrid o plug - in hybrid. Il baule arriva a 900 litri. Più grande, più tecnologica, più sostenibile. La seconda generazione dicambia rispetto al passato e lo fa a partire da una lunghezza aumentata e da interni completamente nuovi. Per la prima volta arriva anche una versione ibrida plug - in, capace di ...

Skoda Kodiaq: ecco la seconda generazione AlVolante

Skoda Kodiaq: più spazio e tecnologia per il maxi Suv ceco La Gazzetta dello Sport

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, è stata presentata la nuova Skoda Kodiaq. Si tratta della seconda generazione per il ...La nuova Skoda Kodiaq 2024 è disponibile nelle versioni a cinque e sette posti. Come per gli esterni, anche per l’abitacolo sono state rinnovate le opzioni di personalizzazione. Il SUV a sette posti ...