Siti e App per migliorare foto sfocate facendole più nitide

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Se otteniamo spessocon il nostro telefono possiamo utilizzare delle comode app e deiweb per caricare lee migliorarlepiùin modo quasi completamente automatico. L'operazione che in inglese è chiamata "Deblur" o "Sharpen" è una di quelle più importanti in Photoshop e programmi simili, che può essere applicata alle immagini tramite strumenti online che non richiedono alcuna competenza tecnica, semplici e veloci. Nella guida che segue vi mostreremo comele, correggere e rendere più, utilizzando per lo scopo delle app per Android e per iPhone, affiancate ai miglioripensati per rendere più nitidi le ...