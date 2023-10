Sinner - Medvedev da record | è la partita più vista di sempre su SuperTennis

ATP Pechino - i segreti del capolavoro di Sinner contro Medvedev : coraggio e capacità di adattamento Avere il coraggio e la lucidità di cambiare nel momento del bisogno. Jannik Sinner lo aveva annunciato alla vigilia della Finale del China Open 2023 ...

Sinner torna in campo a Shanghai - il tabellone : debutto con Giron - possibile rematch con Medvedev ai quarti Neppure il tempo di festeggiare best ranking e titolo a Pechino che Jannik Sinner torna in campo a Shanghai in occasione del penultimo Masters 1000 ...

ATP Pechino - Jannik Sinner : “In Coppa Davis voglio esserci. Con Medvedev dovevo cambiare per vincere” Un trionfo totale. Tale è stato quello di Jannik Sinner a Pechino, in un torneo in cui ha sconfitto prima Carlos Alcaraz, poi Daniil Medvedev per la ...

ATP Pechino - Jannik Sinner dopo il trionfo : “Ho cambiato qualcosa per battere Medvedev - spero di esserci in Coppa Davis” Un trionfo totale. Tale è stato quello di Jannik Sinner a Pechino, in un torneo in cui ha sconfitto prima Carlos Alcaraz, poi Daniil Medvedev per la ...

Sinner batte Medvedev 2 - 0 e trionfa a Pechino : rivivi la diretta Pechino (CINA) - Jannik Sinner vince il China Open , Atp 500 che si è svolto sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . L'azzurro ...