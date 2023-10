Sinner-Medvedev | ascolti record per la finale di Pechino | partita più vista di sempre su Supertennis

Sinner - Medvedev da record - è la partita più vista di sempre su SuperTennis La finale del China Open, l'ATP 500 di Pechino, ha completato un record storico. Una media di 478.779 spettatori ha assistito al successo di Jannik ...

ATP Pechino - i segreti del capolavoro di Sinner contro Medvedev : coraggio e capacità di adattamento Avere il coraggio e la lucidità di cambiare nel momento del bisogno. Jannik Sinner lo aveva annunciato alla vigilia della Finale del China Open 2023 ...

Sinner torna in campo a Shanghai - il tabellone : debutto con Giron - possibile rematch con Medvedev ai quarti Neppure il tempo di festeggiare best ranking e titolo a Pechino che Jannik Sinner torna in campo a Shanghai in occasione del penultimo Masters 1000 ...

ATP Pechino - Jannik Sinner : “In Coppa Davis voglio esserci. Con Medvedev dovevo cambiare per vincere” Un trionfo totale. Tale è stato quello di Jannik Sinner a Pechino, in un torneo in cui ha sconfitto prima Carlos Alcaraz, poi Daniil Medvedev per la ...

