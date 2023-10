Simone di Amici 23 scoppia a piangere | la chiamata dei genitori

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Oggi, giovedì 5 ottobre 2023, è andata in onda su Canale 5, una nuova puntata del daytime di23. Gli allievi del talent di Maria De Filippi vengono messi alla prova tutti i giorni tra canto, ballo, compiti, sfide e così via. Pare chenon abbia ben preso il compito assegnato dalla maestra Celentano…23,in crisi: laaiaveva già ricevuto una lettera da parte della maestra Alessandra Celentano. In questi giorni, il ragazzo sta lavorando in saletta con i professionisti per portare a casa la complicata coreografia di modern. Una volta tornato in casetta però, il giovane danzatore ha avuto un momento di sconforto per via dell’assegnazione della Celentano. Il ragazzo èto in lacrime tra gli abbracci ...