Silvio Berlusconi nel Famedio del Monumentale | il via libera

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 5 ottobre 2023) È stato dato l’ok da parte del Comune di Milano, insieme ad altri 14 personaggi di Milano, entrerà a far parte deldi Milano. Dal 2 novembre, il nome dell’ex Cavaliere sarà infatti iscritto nel Pantheon di Milano. A dare il viala Commissione consultiva del Comune per le onoranze. Non ci sarà solo, ma come riporta il Giorno altre personalità illustri che hanno fatto la storia di Milano. Leggi anche: Il primo compleanno senza: il ricordo di Giorgia Meloni C’è Marcello Abbado, musicista ed ex direttore del Conservatorio di Milano, Manlio Armellini, storico direttore del Salone del Mobile. Cesare, Alessandro e Natale Balbiani, della ditta di costruttori d’organi, la più antica d’Italia. ...