Silvicoltura e Climate Smart Forestry | la rivoluzione verde è anche digitale

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La, ovvero l’insieme di attività legate alla cura e allo sviluppo dei boschi e dei prodotti derivati, è un settore di importanza strategica crescente. Nel corso degli ultimi anni gli incentivi derivanti dalle politiche agricole per lo sviluppo rurale, a livello nazionale e internazionale, hanno infatti aperto nuove prospettive di crescita. D’altro canto, quando si parla di foreste, la questione non è solo di ordine economico. La cura e lo sviluppo dei boschi è fondamentale nella lotta alla crisi climatica: gli alberi contribuiscono a diminuire l’inquinamento, oltre a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo territoriale e ambientale. Scopriamo insieme a Neosperience quali sono le tecnologie e le buone pratiche che abilitano una gestione “” ed ecosostenibile delle foreste. Lo stato dellain Italia Il 37% ...

Andrea Barbabella, coordinatore di Italy for, ha reso noto che dal 2014 l' Italia ha ... dalla mobilità alle costruzioni, dall'agricoltura alla. L' UE può guidare la strada ...Anche se in molti lavorano nella, il Paese ha vietato le esportazioni di legname nel ... Paesi come questo sono anche più suscettibili alchange rispetto ad altre nazioni, sebbene ...

Italia a emissioni zero Tra 200 anni QuiFinanza