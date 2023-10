Silvia Salis e Fausto Brizzi | è nato il figlio Eugenio che “avrà solo il cognome materno”

Leggi su dilei

(Di giovedì 5 ottobre 2023)hanno annunciato la nascita delsu Instagram. Una foto tenerissima, in bianco e nero, ritrae i neogenitori, intenti a cullare il piccolo. Così, il regista e la Vicepresidente del Coni hanno finalmente allargato la famiglia, scegliendo anche di contribuire a un grande cambiamento culturale, in quanto il piccolosolamente il. “Un maschio che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta non penserà mai che le donne siano una sua proprietà”., è: l’annuncio e la foto su Instagram Ne è passato di tempo da quando ...