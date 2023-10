Sicurezza a Milano | Spada Assolombarda | ' nomina Gabrielli segno di più attenzione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023), 5 ott. (Adnkronos) - Ladi Francoa delegato del sindaco per la Sicurezza e la Coesione sociale, a, è "una decisione sicuramente positiva" perché "sebbene i dati ci dicano che i numeri non sono altrettanto gravi rispetto a come la situazione viene percepita, il tema della violenza è davvero molto importante. Di conseguenza, ognidi maggiorsul tema della sicurezza va nella direzione giusta". A parlare all'Adnkronos è il presidente di, Alessandro, commentando la decisione del sindaco Giuseppe Sala di affidarsi all'ex capo della polizia per cercare di risolvere il problema della sicurezza a. Negli ultimi tre anni, stando a cifre diffuse dal prefetto di ...