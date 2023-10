Sick of Myself | la recensione del film di Kristoffer Borgli

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ilof(Syk pike), 2022. Regia:. Cast: Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether, Fanny Vaager, Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen, Sarah Francesca Braenne, Ingrid Vollan, Steinar Klouman Hallert, Andrea Braein Hovig, Henrik Mestad, Anders Danielsen Lie. Genere: commedia. Durata: 97 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Una barista in cerca di attenzione comincia a simulare una malattia grave con l’uso di un farmaco. Prima di passare al cinema in lingua inglese con Dream Scenario, il registaè stato attivo in patria (ma con una sceneggiatura scritta mentre viveva a Los Angeles, il che ha influito in parte sul tono del) con un ...