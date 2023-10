Si lancia col paracadute a 104 anni | “Tutto quello che ho fatto è stato invecchiare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Una donna di Chicago di 104ha abbandonato il suo deambulatore ed è salita su un aereo per diventare la persona più anziana a fare paracadutismo in tandem. Dorothy Hoffner ha presentato la sua domanda al Guinness World Record, che ha dichiarato di essere in attesa di prove per rivedere il tentativo di battere il primato appartenente alla svedese Larsson che, a maggio 2022, si èta all’età di 103. Il processo di revisione richiede in genere dalle 12 alle 15 settimane. Dorothy ha posato il suo girello e si èta – con i capelli che fluttuavano nel vento – in tandem da oltre 4000 metri di altezza allo Skydive Chicago di Ottawa. All’atterraggio è stata accolta dagli applausi dei presenti: “Èmeraviglioso, mi sono divertita e non riuscivo a capire come mai quelle persone fossero ...