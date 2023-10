Si concluderanno i lavori della Sagrada Familia. Oppure no

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L’incompiuta per eccellenza, dicono. Ma dopo 140 anni anche ladi Barcellona si avvia alla conclusione deiverso un’odissea destinata a non finire mai per una sorta di volontà degli antichi dèi di un tempo, come dell’ultimo nuovo. Se non ora quando? Quando potremo sapere, finalmente, se a noi giovani raccontarono la vera verità sulla donna, o se ci distorsero il pensiero con conseguenze devastanti per le future generazioni ormai più che annichilite? Se Penelope barava, cioè, se giocava alla vedovella svampita che finiva e disfaceva la tela, certo, e poi di nuovo, e poi di nuovo ancora, e la finiva e la disfaceva all’infinito, e nel frattempo, però, se l’intendeva coi Proci?

sientro dicembre 2026. Soggetto attuatore sono le Ferrovie appulo lucane. "Siamo ad una svolta storica per la mobilità in Basilicata" " ha dichiarato l'assessore Merra. "...... si tratta del nostro primo hospice che sarà dotato anche dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare, un fiore all'occhiello con iche sientro fine anno'. E sulla ...

Scuola De Amicis, slitta il fine lavori: "Molto tempo per rifare le facciate" LA NAZIONE

Castelnuovo Don Bosco: alunni “fuori sede” in attesa di lavori nelle scuole La Nuova Provincia - Asti

L'incompiuta per eccellenza si avvia alla fine, oppure verso un’odissea destinata a non finire mai per una sorta di volontà degli antichi dèi di un tempo, come dell’ultimo nuovo ...Dopo la pausa estiva sono ricominciati i lavori per la ciclopedonale in viale Volturno, nel tratto da viale Mille a viale Milazzo. Le opere erano iniziate nel mese di aprile con la posa della nuova co ...