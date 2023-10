Shiba Memu in risalto | intanto il potere d’acquisto degli investitori tocca il massimo degli ultimi 6 mesi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La prevendita diha raggiunto i 3,6 milioni di dollari poiché sempre piùacquistano la moneta meme AI. Nel frattempo, le stablecoin sugli exchange sono ai massimi da 6, guidate da massicci depositi dei grandi(whales). Cosa vuol dire questo aumento delper la criptovaluta? Sebbene il mercato delle criptovalute sia ancora in gran parte in fase di accumulazione nel contesto dell’ultimo movimento dei prezzi, gli analisti puntano ai dati on-chain per suggerire che una corsa al rialzo potrebbe non essere così lontana. Ciò ha a che fare con un aumento delle partecipazioni in borsa della stablecoin Tether (USDT), un parametro che storicamente ha coinciso con nuove ...

(SHMU) non è solo l'ennesima moneta meme di uso comune. Sta guadagnando un vero e proprio slancio da parte degli investitori in fase iniziale grazie al suo innovativo mix di intelligenza ...... e nelle ultime settimane un candidato sta catturando l'attenzione in questo frenetico settore: si tratta di(SHMU). Ma non lasciatevi ingannare dal nome:non è una semplice "...

Il potere d'acquisto degli investitori tocca il massimo degli ultimi 6 ... CoinJournal

Fare tesoro della massiccia impennata di Shiba Memu Cryptonomist

L’ICO di Shiba Memu (SHMU) sta guadagnando un enorme slancio, imponendosi come uno dei migliori progetti di criptovaluta del 2023. Il nuovo arrivato è pronto ...Pronti a cavalcare la prossima ondata di criptovalute Il mese di ottobre è un’occasione d'oro per investire in criptovalute destinate a salire alle stelle.