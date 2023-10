Reduce dalla sconfitta in semifinale a Pechino contro Jannik Sinner, Carlosè arrivato adove esordirà sabato contro il francese Gregoire Barrere, n.73 Atp. Presentatosi di fronte ai microfoni nella sua prima conferenza stampa, il murciano è tornato a parlare ...Non solo, l'azzurro in semifinale ha eliminato anche il numero uno al mondo Carlosche alla vigilia dell'esordio al Master 1000 diha così commentato la vittoria ...

Shanghai, Alcaraz: "Impossibile far tutti felici, qui sarò pronto" SuperTennis

Tennis: a Shanghai Alcaraz elogia Sinner “può battere chiunque” La Sicilia

Carlos Alcaraz said Thursday he was ready for the tournament and would change what he did wrong in Beijing, where he crashed out of the China Open this week.Jannik Sinner chiude nel modo migliore la sua prima avventura in Cina che gli ha già regalato il quarto posto nel ranking mondiale, battendo per la prima volta in carriera, al settimo tentativo, il ...